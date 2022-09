Giorgia Palmas e Filippo Magnini, dolci genitori. La bellissima dedica per i due anni della piccola Mia

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, genitori innamoratissimi. La bimba nata dal loro amore, infatti, compie proprio oggi due anni di vita e non è mancata una dolcissima dedica da parte di Giorgia e Filippo che, in questo momento della loro vita, non potrebbero essere più felici. Proprio due anni fa, infatti, nasceva il frutto del loro amore, una bimba di nome Mia che è diventata la sorella minore di Sofia, la primogenita di Giorgia Palmas che oggi, è un po' figlia anche di Magnini. Così, l'ex fidanzato di Federica Pellegrini, ha deciso di festeggiare il compleanno della sua bimba pubblicando, sul suo profilo Instagram, una storia che lo ritrae in divisa ospedaliera e mascherina nel momento esatto in cui ha preso in braccio, per la prima volta la sua pimogenita.

"Il giorno più bello della mia vita" ha scritto Filippo che, proprio il 25 settembre di due anni fa diventava per la prima volta papà e anche la sua compagna Giorgia Palmas si è lasciata andare a una bellissima dedica per sua figlia pubblicando, anche lei, una foto insieme alla piccola Mia appena nata.

"È iniziato tutto così, 2 anni fa, occhi negli occhi ed è stato tutto meraviglioso, incredibile, dolcissimo, e oggi amore nostro, la giornata è tutta per te".