Paloma interrompe la storia di Fedez: il video in cui la canina ruba il telefono al rapper

In casa Ferragnez è Paloma show. Sono tutti pazzi per la canina che è entrata nella loro vita da poco meno di una settimana. Sono già moltissimi i video e le foto che Fedez e Chiara hanno condiviso sui loro profili in cui la cucciola gioca con Leone e Vittoria, si fa coccolare e ovviamente non possono mancare neanche i suoi piccoli dispetti. La Golden Retriver che ha solo pochi mesi di vita è un uragano e tra un gioco e un altro ha trovato il tempo di rubare alcuni giocattoli a Vittoria, una sua maglietta e anche il telefono di Fedez.

Il rapper voleva condividere un momento di tenerezza con la sua bambina, così si è seduto a terra, ha posizionato lo smartphone di lato e ha ripreso il momento in cui Vittoria gli corre incontro per abbracciarlo: poco dopo l'inquadratura viene coperta da Paloma che prende il telefono in bocca e lo porta via. "Ma Paloma è il mio telefono!", ha esclamato Fedez quando si è reso conto che la cagnolina aveva rubato il suo smartphone.

Un'altra scena divertente è stata raccontata tramite le stories da Chiara Ferragni: lei e il marito hanno accompagnato i figli a scuola con Paloma, sono arrivati fino all'ingresso con la canina al guinzaglio che però poi non voleva più scendere i gradini della breve scalinata e così Federico l'ha dovuta prendere in braccio.

L'arrivo di Paloma in casa Ferragnez

Paloma è stata un regalo di Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni, alla figlia e ai nipoti. Solo due mesi fa Ferragni ha dovuto dire addio alla sua amata Mati è stato un grande dolore per lei, Mati è stata la sua 'bimba' per ben 13 anni. Per questo motivo quando Paloma è entrata nella loro vita ha vissuto dei sentimenti contrastanti: da un lato era felice ma dall'altro malinconica. "È un sentimento malinconico quello che provo: è come se di colpo mi fossi resa conto che Mati non è più realmente parte di questa famiglia - ha scritto su Instagram - e mi può guardare con i suoi occhioni solo da lassù, mentre per tutto questo tempo era stata lei la mia certezza contro tutte le cose sbagliate del mondo. Si dimenticano tante cose con il tempo ma mai come qualcuno ci ha fatto sentire".