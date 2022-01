Pamela Anderson divorzia dal quinto marito (dopo un anno di matrimonio)

È finita anche con il quinto marito per Pamela Anderson, tornata single a 54 anni. La notizia riportata da Page Six fa riferimento a una fonte che ha assicurato la richiesta di divorzio avanzata dall’icona di Baywatch verso Dan Hayhurst, sua guardia del corpo sposata nel dicembre 2020.

La coppia ha iniziato a frequentarsi durante il primo lockdown per poi ufficializzare il rapporto con le nozze. Ma evidentemente un’irrimediabile incompatibilità caratteriale è emersa poco dopo, vista la decisione dell’attrice di lasciare la casa condivisa con l’ex marito per trasferirsi a Malibu con i suoi figli. "Dan si è rivelato un idiota per Pamela: era scortese e poco incoraggiante. Dopo aver trascorso due anni vivendo insieme, lo ha conosciuto meglio e ha capito che lui non era quello giusto": ha aggiunto la fonte parlando dei motivi sottesi all’addio.

Gli ex mariti di Pamela Anderson

Salgono così a sei i matrimoni di Pamela Anderson, due dei quali con lo stesso uomo. Nel 1995 ha sposato Tommy Lee, batterista dei Motley Crue, da cui ha avuto due figli, Brandom Thomas e Dylan Jagger Lee. Da lui ha divorziato nel 1998. Nel 2006 ha sposato Kid Rock, cantautore e attore statunitense, di cui è stata moglie per soli tre mesi. Un anno dopo l’unione con il produttore cinematografico Rick Salomon da cui ha divorziato per poi sposarsi di nuovo e dirsi addio ufficialmente nel 2015. A gennaio 2020 con una cerimonia privata a Malibu, l'attrice canadese ha poi sposato Jon Peters, produttore cinematografico americano, da cui si è separata dopo 12 giorni. Poi l’incontro con Dan Hayhurst, il matrimonio e, anche stavolta, la fine.