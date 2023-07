Pamela Camassa dimagrita: quanti chili ha perso all'Isola dei Famosi

Anche per Pamela Camassa l'esperienza come concorrente dell'Isola dei Famosi si è dimostrata coinvolgente sotto ogni punto di vista. Arrivata fino alla finale del reality di Canale 5, la modella ha dimostrato tanta determinazione nell'affrontare gli ostacoli che puntata dopo puntata hanno risaltato personalità e carattere, ma anche messo alla prova il suo fisico. Come tutti i suoi colleghi, infatti, anche Pamela Camassa è dimagrita nel corso delle settimane in Honduras, ma non in maniera preoccupante grazie agli accorgimenti adottati prima di partire. Intervistata dal magazine Gente, la compagna di Filippo Bisciglia ha spiegato di aver perso durante il suo percorso in Honduras 8 kg. Non pochi, ma nemmeno tantissimi se si paragona il suo caso a quello di molti altri, come Alessandro Cecchi Paone.

"Non sono provata più di tanto dal punto di vista fisico. Avevo fatto una preparazione di cinque settimane: allenamento intensivo in palestra con un personal trainer e una dieta per imparare a mangiare meno", ha spiegato: "In Honduras, poi, ho perso otto chili, direi che posso affrontare la prova costume". Del suo soggiorno in Honduras, Camassa porta con sé esperienze uniche, nonostante le oggettive difficoltà riscontrate: "Dormivo in spiaggia sotto le stelle. Mi svegliavo per contemplare la luna. Ho fatto il bagno in un mare meraviglioso, anche se nulla ha da invidiare a quello di certe località italiane. Sono stati mesi difficili, eppure quel posto mi manca, non lo avrei mai immaginato", ha confidato.

Ora però è tempo di vacanze, a partire dal soggiorno in Sardegna dov'è arrivata per sostenere il compagno impegnato con le registrazioni di Temptation Island. Poi insieme si recheranno in Versilia, meta cara per entrambi ma soprattutto per lei e la sua famiglia di origine: "Sono toscana e non è estate senza una puntatina da quelle parti, ci vado da quando ero bambina, con la famiglia" ha ricordato, "Non abbiamo mai avuto una casa fissa, si girava: Forte dei Marmi, Viareggio, Cinquale. Andremo lì, anche se a me e Filippo piace molto anche starcene a casa nostra, magari fare progetti last minute".