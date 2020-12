Pamela Petrarolo, la foto prima del parto: “La mascherina non mi permetteva di riprendere fiato, soffrivo molto”

Sui social il racconto della cantante ex protagonista di 'Non è la Rai', da pochi giorni diventata mamma della sua terza figlia, Futura

Pamela Petrarolo è da poco diventata mamma per la terza volta di Futura, prima figlia nata dall’amore per il compagno Giovanni. La cantante 44enne, nota per essere stata una delle protagoniste del programma cult ‘Non è la Rai’, ha postato su Instgaram uno scatto che la mostra ritratta poco prima del parto, mentre cammina da sola nel corridoio dell’ospedale Grassi di Ostia dove da lì a breve avrebbe dato alla luce la sua bambina: uno scorcio, quello mostrato da Pamela, che racchiude tutte le difficoltà affrontate in un momento tanto delicato che, segnato dal Covid, non ha potuto condividere con le persone più care.

Pamela Petrarolo racconta il travaglio prima del parto

“Volevo condividere con voi questo scatto che mi è stato fatto da mia cognata Marika da un piccolo buchino all’esterno dell’ospedale Grassi di Ostia dove ho partorito”, si legge a corredo della foto che mostra Pamela Petrarolo mentre cammina con la mascherina nei corridoi dell’ospedale poco prima del parto: “La casualità di quella maglia e della scritta Hope “Speranza”. In quel momento stavo travagliando, stavo soffrendo molto, ricordo la solitudine più completa con la mascherina che non mi permetteva di riprendere fiato tra una contrazione e l’altra...è stata sicuramente un’esperienza indimenticabile e rimarrà tale per tutta la mia vita”.

Poi la riflessione sul periodo segnato dall’emergenza sanitaria e sulla gioia di stringere tra le braccia la sua piccola: “Mettere al Mondo un figlio oggi in pieno Covid...è stato credo, molto coraggioso....dopo 3 ore da questo scatto è venuta alla Luce Futura ...e posso dire con fermezza che ne è valsa la pena”.

Pamela Petrarolo mamma: l’annuncio della terza gravidanza

Pamela Petrarolo ha annunciato di essere in dolce attesa lo scorso maggio: “Ci sono cose che non si programmano. Semplicemente accadono… Un po’ come i miracoli”, aveva scritto sui social la ex ragazza di ‘Non è la Rai’ dopo l’annuncio della gravidanza nel programma ‘Pomeriggio Cinque’. “Mi sentivo strana”, aveva raccontato a Barbara D’Urso, “l’11 aprile, senza dire nulla a nessuno, sono andata in farmacia (…). Sono tornata a casa. Ero sola, non c’era nessuno. E il test mi ha detto che ero incinta. Sono scoppiata in lacrime dalla felicità: in questo momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideriamo tantissimo”.

Pamela Petrarolo è già mamma di Alice di 17 anni e Angelica di 5, nate da una precedente relazione. Prima esperienza, invece, per il compagno Giovanni: “Il giorno dopo averlo scoperto era Pasqua. A Giovanni ho detto: ‘Quest’anno non ti ho fatto l’uovo’. Gli ho fatto vedere il test, si stava strozzando… Per lui è la prima volta, è felice”, ha raccontato: “Noi donne un po’ ce lo sentiamo. Non lo stavamo cercando anche se lo desideravamo molto. La mia sensazione non mi aveva tradita”.