Pamela Petrarolo di nuovo mamma a 44 anni: è nata Futura | FOTO

La ex ragazza di 'Non è la Rai' ha dato il lieto annuncio sui social con la prima immagine della piccola stretta tra le sue braccia

Pamela Petrarolo è diventata mamma per la terza volta. A 44 anni, la cantante tra le protagoniste più conosciute del programma cult degli anni Novanata ‘Non è la Rai’ ha dato alla luce Futura, la prima bimba figlia dall’amore per il compagno Giovanni. Una gioia immensa per Pamela Petrarolo che ha altre due figlie, Alice e Angelica, nate da una precedente relazione.

"Benvenuta al Mondo Futura....Sei il miracolo più bello del mondo...La tua Mamma.... 3 figlie Femmine ...mi sento Forte accanto a voi ....Ps: Futura, ti confido una cosa... Tuo Papà Giovanni ha pianto come un bimbo”, si legge a corredo del post che su Instagram ha annunciato il lieto evento con la prima foto che ritrae mamma e figlia appena nata.

Pamela Petrarolo mamma: l’annuncio della terza gravidanza

Pamela Petrarolo ha annunciato di essere in dolce attesa lo scorso maggio: “Ci sono cose che non si programmano. Semplicemente accadono… Un po’ come i miracoli”, aveva scritto sui social la ex ragazza di ‘Non è la Rai’ dopo l’annuncio della gravidanza nel programma ‘Pomeriggio Cinque’. “Mi sentivo strana”, aveva raccontato a Barbara D’Urso, “l’11 aprile, senza dire nulla a nessuno, sono andata in farmacia (…). Sono tornata a casa. Ero sola, non c’era nessuno. E il test mi ha detto che ero incinta. Sono scoppiata in lacrime dalla felicità: in questo momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideriamo tantissimo”.

Pamela Petrarolo è già mamma di Alice di 17 anni e Angelica di 5, nate da una precedente relazione. Prima esperienza, invece, per il compagno Giovanni: “Il giorno dopo averlo scoperto era Pasqua. A Giovanni ho detto: ‘Quest’anno non ti ho fatto l’uovo’. Gli ho fatto vedere il test, si stava strozzando… Per lui è la prima volta, è felice”, ha raccontato: “Noi donne un po’ ce lo sentiamo. Non lo stavamo cercando anche se lo desideravamo molto. La mia sensazione non mi aveva tradita”.