"Pamela Prati non fu truffata": archiviato il caso Mark Caltagirone

Il gip di Roma ha archiviato l'indagine nata dalla denuncia presentata da Pamela Prati nel 2019 a carico delle sue due ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per la vicenda del finto matrimonio con Mark Caltagirone. Per il giudice, come riporta Fanpage, la showgirl non fu truffata ma si trattò di "un espediente utilizzato, con il consenso della stessa vittima, a scopi autopromozionali". Un caso, quindi, che avrebbe garantito "un indubbio vantaggio per la vittima e per le reti televisive che alla stessa hanno dedicato spazio d’intrattenimento". Sulla vicenda il pm aveva chiesto l’archiviazione nel 2021 a cui si erano opposti i legali della Prati. Ora però il gip ha messo la parola fine al caso.

Pamela Prati e "il caso Caltagirone"

Era dicembre 2018 quando Pamela Prati annunciò il matrimonio con il misterioso Mark Caltagirone che accese la curiosità dei media. Mentre la donna continuava nei successivi mesi a parlare di questo fantomatico uomo in vari salotti televisivi, nessuno riusciva a scovarlo. Nel maggio 2020 Prati ammise che l'uomo non esisteva e l'anno successivo confessò di essere stata pesantemente plagiata dalle sue due manager Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Nel 2021 il pm aveva chiesto l'archiviazione ritenendo che il caso fosse una "costruzione artificiosa costruita con la complicità, il consenso o, in ultima analisi, la tacita accettazione/connivenza da parte della soubrette". I legali di Pamela Prati si erano opposti chiedendo l'istituzione di un procedimento che definisse le eventuali colpe dei soggetti coinvolti. Una richiesta alla quale il gip, nell'ordinanza depositata il 19 marzo 2024, ha deciso di non dare seguito, ponendo fine una volta per tutte a un giallo cominciato ormai 5 anni fa.