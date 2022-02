Pamela Prati in causa con Mediaset e Barbara d’Urso: "Ho chiesto aiuto a Maria De Filippi"

Pamela Prati è tornata in tv come protagonista della prima puntata di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. La sua carriera da ballerina, gli anni da prima donna dello spettacolo nei programmi del Bagaglino, ma non solo: oggetto dell’intervista è stata anche la rinomata vicenda di Mark Caltagirone, suo promesso sposo poi rivelatosi inesistente di cui per buona parte del 2019 si è parlato sui media di tutta Italia.

“Chi non ci passa non può capire. Sono stata un business mediatico” ha raccontato Prati facendo riferimento a indagini in corso che accerteranno una verità a suo dire mai detta davvero fino in fondo. “Mi sono resa conto di tutto quello che mi avevano fatto in uno studio legale, quando sono stata messa di fronte alla realtà (….) Sono stata minacciata da un sistema, ma non posso andare oltre” ha aggiunto, riferendosi poi ai programmi che per settimane hanno raccontato la sua storia. Tra loro anche Live – Non è la d’Urso e proprio alla conduttrice della trasmissione di Canale 5 la showgirl si è riferita affermando di essere in causa con lei e l’azienda: “Sono in causa con Mediaset e con Barbara d'Urso. Ha divulgato molte cose sulla mia vita mi ha dato della truffatrice, è un reato”.

La lettera a Maria De Filippi

Francesca Fagnani ha chiesto a Pamela Prati come faccia a mantenersi economicamente oggi, dopo che le ripercussioni sulla triste storia di Mark Caltagirone si sono riversate sull’assenza di offerte lavorative. “Ho la mia pensione” ha spiegato, ammettendo comunque di aver chiesto aiuto a qualcuno senza però trovare supporto. Tra loro anche Maria De Filippi: “Ho scritto una lettera a Maria De Filippi di darmi una mano, le ho anche mandato dei fiori, ma non mi ha mai risposto”.