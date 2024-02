Pamela Prati: "Rimasi incinta di Adriano Celentano, quel bambino lo avrei voluto"

La coppia che non ti aspetti. E c'è di più. Non solo Pamela Prati e Adriano Celentano avrebbero avuto un flirt, ma la showgirl sarebbe anche rimasta incinta. A rivelarlo è stata proprio lei tempo fa, anche se della notizia non c'è traccia se non su Dagospia, che l'ha rispolverata in questi giorni.

Il noto sito di gossip riporta meticolosamente l'intervista che la star del Bagaglino avrebbe rilasciato a uno sbalordito giornalista anni fa: "A Roma prima di lui avevo avuto soltanto un amore, consumato prevalentemente in una cella frigorifera fra quarti di bue, con un giovane garzone di macellaio. Ma quando conobbi Adriano Celentano, a vent'anni, ero ugualmente abbastanza innocente. Ci amammo per due meravigliose notti. E ora attendevo un figlio da lui". Pamela Prati raccontò anche la reazione del Molleggiato davanti alla notizia della gravidanza e come andarono poi le cose tra loro: "Quando riuscii a trovarlo e a dirglielo al telefono si comportò come un estraneo imbarazzato. 'Ho già i miei figli', disse, 'potevi stare più attenta'".

La decisione di abortire fu inevitabile per lei: "Quel bambino lo avrei voluto, ma non potevo metterlo al mondo da sola e senza denaro. Quando seppe che avevo abortito, Adriano mi sgridò: 'Hai commesso un orribile peccato' disse. Un anno dopo quei giorni tremendi lo incontrai di nuovo a Roma - si legge ancora - Fu gentile e m'invitò ad andarlo a trovare nel suo albergo, cosa che a me parve un insulto".