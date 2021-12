Il legale dell'ex agente di Pamela Prati: "Stiamo valutando l'ipotesi di denunciarla"

Si rinfiamma il Prati Gate. A due anni dallo scandalo che ha travolto Pamela Prati, la showgirl è tornata a parlarne pochi giorni fa, in un'intervista al Corriere, dove ha ribadito di essere stata raggirata e "manipolata da due persone" (Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le sue due ex agenti, ndr) e di aver anche pensato al suicidio.

Dichiarazioni forti che hanno provocato la reazione della Michelazzo. "Quello che ha dichiarato Pamela Prati è assolutamente inconferente. Stiamo valutando l'ipotesi di denunciarla per diffamazione" ha fatto sapere il legale Raffaele Rivetti. L'avvocato ha aggiunto: "Se la Prati si lamenta di essere stata vittima della Michelazzo e della Perricciolo e di aver creduto all'esistenza di Mark Caltagirone, perché la Michelazzo non avrebbe dovuto crederci allo stesso modo? Anche la mia assistita è una vittima, al pari della Prati, sempre che quest'ultima sia realmente una vittima".

Per quanto riguarda l'aspetto legale della vicenda Prati-Gate, spiega il legale, ci sono dei procedimenti penali in corso nei confronti di Eliana Michelazzo per sostituzione di persona (per aver utilizzato l'immagine del presunto figlio adottivo di Mark Caltagirone, ndr) e per truffa: "Entrambe le accuse - prosegue Rivetti - sono state avanzate dai genitori del minore. I genitori del minore avevano a che fare con l'agenzia della mia assistita, ma l'agenzia non era gestita solo da Eliana. La Michelazzo non ha mai avuto contatti diretti con questi signori ed era totalmente estranea ai fatti". Rivetti ha precisato: "Da questa storia l'unica che ha subito un ingente danno economico è stata proprio la mia assisteta, perché mentre Mediaset, grazie a questa storia, ha avuto share altissimi e ha dedicato diverse puntate alla vicenda, la Michelazzo ha perso tutti i suoi clienti e quindi la sua agenzia che si occupava di gestire personaggi del mondo dello spettacolo. Inoltre - conclude il legale della Michelazzo - la mia assistita ha subito un danno di immagine e non viene più invitata in tv, insomma ormai è diventata il capro espiatorio. Ora sarà il Pm a dover dimostrare la colpevolezza di Eliana. Semmai ci sarà il processo noi avremo modo di dimostrare la nostra totale estraneità dai fatti".