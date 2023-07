Pamela Prati ha un nuovo fidanzato, si chiama Simone e ha 19 anni

"Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento", ha scritto il 9 luglio Pamela Prati condividendo una foto su Instagram in cui era stata fotografata di spalle in compagnia di un uomo che sembrava molto giovane.

Oggi è il settimanale Diva e Donna a svelare l'identità del misterioso ragazzo. I due sono stati paparazzati mano nella mano e anche mentre si baciavano. Lui si chiama Simone Ferrante, è un modello e ha 19 anni: ha quindi 45 anni in meno di Pamela.

I due sono stati visti insieme a Roma e tra le vie del centro storico li hanno visti mentre si abbracciavano, baciavano e si scambiavano sguardi complici. Insomma tra i due sembrerebbe esserci più di una semplice amicizia e anche se la differenza d'età è molta è impossibile non domandarsi se questo per Prati sarà finalmente un nuovo inizio dopo lo scandalo Mark Caltagirone e il flirt con Marco Bellavia nato durante il Gf Vip, ma che poi non ha portato a nessuna storia d'amore.

Già prima che Prati trovasse Simone aveva parlato di cosa pensasse della differenza d'età in una relazione: "Detesto la parola toy-boy. Le persone non sono giocattoli, e l’eta? in fondo e? solo una questione di testa e di educazione a volersi bene".

Non si sa ancora come i due si siano conosciuti e al momento né Prati né il 19enne hanno rilasciato dichiarazioni in merito alla loro, non più solo presunta, storia.

Chi è Simone Ferranti

Sul presunto fidanzato di Pamela Prati si sa pochissimo. Ha 19 anni, è un modello e su Instagram ha 14mila follower. Come si capisce dal social è seguito da due agenzie e tra le foto possiamo capire che ha posato per Calvin Klein. Chissà se presto scopriremo di più su questo misterioso uomo che ha conquistato il cuore di Pamela.