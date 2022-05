Pamela Prati torna al GF? C'è la "questione Barbara d'Urso" da risolvere: di che si tratta

Era il 2016 quando Pamela Prati si rese protagonista assoluta della prima edizione della versione Vip del Grande Fratello. Da allora di storia ne è passata per la ex diva del Bagaglino, tornata in auge con la storia arcinota del fantomatico fidanzato Mark Caltagirone che si è riverberata tanto nella sua vita professionale e privata.

Oggi a distanza di sei anni da quell'esperienza, Pamela Prati si è detta disposta a ripeterla. "So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa" ha ammesso in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, proponendosi di fatto come concorrente della prossima edizione al via a settembre con Alfonso Signorini come conduttore.

Il "problema Barbara d'Urso"

Basterà solo il sì degli autori per permettere a Pamela Prati di varcare nuovamente la famosa Porta Rossa? La faccenda non pare così semplice, argomenta il sito Davide Maggio che, confermando la trattativa in corso, avanza anche la questione tutt'altro che semplice dei rapporti burrascosi con Barbara d'Urso. La showgirl, infatti, ha querelato l’azienda e Barbara D’Urso per l'affaire Mark Caltagirone, motivo per cui bisognerebbe trovare un accordo che risolva la questione legale prima che possa effettivamente tornare a far parte del GF Vip.

"Sono in causa con Mediaset e con Barbara d'Urso. Ha divulgato molte cose sulla mia vita mi ha dato della truffatrice, è un reato" ha detto di recente Pamela Prati a Belve: "Mi sono resa conto di tutto quello che mi avevano fatto in uno studio legale, quando sono stata messa di fronte alla realtà (….) Sono stata minacciata da un sistema, ma non posso andare oltre" le sue parole sulla questione che la vide al centro di uno dei casi mediatici più discussi degli ultimi anni.