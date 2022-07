Pamela Prati racconta la morte del nipote: "A 40 anni è volato in cielo, divido il dolore con mia sorella"

Poco più di un mese fa Pamela Prati annunciò sui social la morte prematura del nipote. "Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita" scriveva la showgirl postando tra le storie Instagram una foto del giovane uomo: "Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore togliendomi completamente il respiro". Allora nessun ulteriore accenno venne fatto in merito alle cause della scomparsa, ma oggi, in occasione di un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Pamela Prati è tornata sul doloroso episodio famigliare, rivelando con quanta sofferenza lei e la sua famiglia stiano affrontando il lutto.

Pamela Prati racconta la morte del nipote Alessio

Pamela Prati ha parlato di quanto questa sia un'estate dolorosa per lei come per la sorella Sebastiana, madre di Alessio. "Non è qualcosa di naturale accetare che una madre seppellisca un figlio" ha confidato la showgirl che proprio al nipote amatissimo ha dedicato un brano, Sale del Sud, che definisce "una dichiarazone d'amore", perché "nelle lacrime troverò sempre i suoi abbracci e le sue carezze".

Riguardo alle cause della scomparsa di Alessio, Prati ha parlato di una malattia che in poche settimane ha causato la morte di Alessio: "Aveva 40 anni, era un uomo meraviglioso, un padre eccezionale, un figlio esemplare, oltre che uno chef bravissimo", ha spiegato: "In meno di un mese è volato in cielo per colpa di un brutto male che non ci ha dato nemmeno il tempo di capire cosa stesse accadendo".

Quanto Alessio fosse affettuoso, poi, la ex diva del Bagaglino lo ha raccontato così: "Mi chiamava sempre 'zia bella' e scherzando non mancava mai nel chiedermi se fosse lui il mio nipote preferito" ha aggiunto, dedicando infine un pensiero alla vedova del nipote, al loro figlio e, ancora, alla sua cara sorella che vorrebbe vicina a lei anche fisicamente in questo momento così delicato. "Con lei sto dividendo il dolore" ha detto di Sebastiana: "Siamo distanti, lei in Sardegna e io a Roma, ma entrambe sotto lo stesso cielo. Ora sto cercando di portarla qui, da me".