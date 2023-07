Pamela Prati, la foto con il misterioso fidanzato scatena i social: "Questa volta è vero?". E lei replica

Il cuore di Pamela Prati è tornato a battere di nuovo. A distanza di qualche mese dalla fine della breve relazione con Marco Bellavia, conosciuto al Grande Fratello Vip e frequentato finché una foto non ha palesato la rottura, la showgirl si è mostrata sui social con un uomo misterioso che pare proprio essere molto di più di un semplice amico. Infatti: "Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento" si legge nella didascalia che accompagna l'immagine di lei che passeggia sotto braccio alla persona che le è accanto. Alto, capelli lunghi e raccolti, l'uomo è ritratto di spalle proprio come Pamela Prati che nulla dice sull'identità del suo cavaliere: solo due cuori azzurri e una rosa rossa completano la descrizione dell'immagine scattata nella notte durante una passeggiata.

Immediati sono stati i commenti dei follower, molti dei quali hanno ironizzato sul post che pare l'annuncio di una nuova storia. Il ricordo è andato all'arcinoto caso del fantomatico Mark Caltagirone, introvabile imprenditore raccontato per mesi e mesi come suo fidanzato e poi futuro sposo, salvo poi scoprire che non era mai esistito. "Casualmente di spalle.. Questo finto e forzato mistero è imbarazzante" scrive qualcuno; "Speriamo sia la volta buona" aggiunge qualcun altro; "Questa volta è vero? In carne e ossa?" ha chiesto ancora un utente con emojy divertite a Pamela che ha voluto rispondere con un altrettanto ironico: "Se si mette gli occhiali vede meglio" e tanto di occhi a cuore. Non mancano comunque coloro che le augurano il meglio accanto all'uomo che sperano sia l'amore definitivo della sua vita: "Ti auguro che questa bellissima intensità ti renda felice" è il commento che la showgirl accoglie con un sentito grazie. Ora non resta che attendere il "tag" che sveli il mistero sull'uomo che, finalmente, le ha fatto ritrovare il sorriso.