Problemi con Mediaset, per Pamela Prati a rischio il GF Vip

La presenza di Pamela Prati nella prossima edizione del Grande Fratello Vip era data quasi per certa dalle indiscrezioni precedenti la messa in onda di settembre. Adesso, però, arriva la notizia che mette in discussione tutto, dal momento che si fa riferimento a questioni legali tutt'altro che marginali.

A riferire il sopravvenuto impedimento è The Pipol Gossip che parla dei problemi tra la showgirl e Mediaset non ancora risolti. "Pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva con Mediaset non si stato risolto e Pamela rischia (in questo momento) di non essere confermata come concorrente. La situazione è in evoluzione. Ma al momento la situazione che vedrebbe la Prati nella Casa sarebbe compromessa" si legge sull'account social.

La causa con Mediaset

Il riferimento con buona probabilità è alla querela che Pamela Prati ha rivolto all'azienda e a Barbara d’Urso per l'affaire Mark Caltagirone che per settimane tenne banco nel programma della conduttrice di Canale 5. Alla questione la stessa showgirl aveva accennato in tv: "Sono in causa con Mediaset e con Barbara d'Urso. Ha divulgato molte cose sulla mia vita mi ha dato della truffatrice, è un reato" aveva detto a Belve: "Mi sono resa conto di tutto quello che mi avevano fatto in uno studio legale, quando sono stata messa di fronte alla realtà (….) Sono stata minacciata da un sistema, ma non posso andare oltre".

Di recente Pamela Prati aveva dichiarato la sua totale disponibilità a tornare nella Casa a distanza di sei anni da quella prima storica edizione della versione vip del reality che la vide protagonista. "So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa" aveva confidato.