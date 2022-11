Pamela Prati, il prezioso regalo di Marco Bellavia e la sorpresa da "diva" di Signorini

Pamela Prati sta vivendo un momento ricco di emozioni. Dopo il caso di Mark Caltagirone e il polverone che aveva travolto la sua vita sentimentale e professionale, adesso la ex protagonista del Bagaglino sta godendo pienamente di una nuova serenità che molto deve al supporto dei fan del Grande Fratello Vip e, soprattutto, all'amore ritrovato grazie a Marco Bellavia.

È ormai ufficiale, infatti, che i due ex concorrenti del reality abbiano inziato una relazione: "Il mio cuore è promesso a una donna che conosciamo tutti, ci siamo baciati. È in progress, sono emozionato" ha ammesso il conduttore nell'intervista a Silvia Toffanin a cui ha anticipato anche la sua presenza al compleanno della sua amata che il 26 novembre scorso ha compiuto 64 anni. Festeggiamenti che, in effetti, ci sono stati e come tali sono stati ben documentati dai social con la foto del momento del romantico tête-à-tête e del regalo pensato per l'occasione: una preziosa spilla a forma di farfalla e un mazzo di fiori accompagnato da un bigliettino con la frase "Voliamo insieme" è stato il pensiero romantico pensato per Pamela, fotografati nello scatto che ha raggiunto i like di migliaia di follower felici per loro.

Gli auguri da "diva" di Signorini

Marco Bellavia, ma non solo. Pamela Prati è stata festeggiata anche dalla squadra del Grande Fratello Vip e dal suo coduttore Alfonso Signorini che per lei, con qualche giorno di ritardo rispetto al giorno del suo compleanno, hanno pensato di preparare una torta per lei con la scritta "Tanti auguri diva". Un gesto che la ex concorrente del reality ha molto apprezzato, come si vede dal suo profilo Instagram dove il ringraziamento per l'amico è a corredo della foto che li mostra insieme.