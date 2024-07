Bilancio record per Balocco: utili raddoppiati per il pandoro, mentre Ferragni affonda

Da quando è scoppiato il "pandoro-gate" ne è passata di acqua sotti i ponti. Da quel momento, ancora più di prima, Chiara Ferragni è stata al centro dell'attenzione. Il motivo? I guai legali legati alla promozione del pandoro Christmas Pink con una operazione di beneficenza a dir poco opaca e su cui gli organi preposti stanno cercando di fare chiarezza.

L'azienda dolciaria del pandoro in questione è Balocco, l'azienda dolciaria specializzata nella produzione di dolci da forno, con sede a Fossano (Piemonte). Se da una parte Ferragni ha visto chiudersi contratti, negozi e un crollo dell'immagine (ma i follower sostanzialmente resistono), Pandoro invece è cresciuta. Proprio così. L'azienda ha registrato il miglior bilancio della sua storia con l’utile più che raddoppiato a 17 milioni. I documenti ufficiali del consuntivo 2023 non sono ancora depositati ma il risultato finale è questo e va ad affiancare il dato, già noto, dei ricavi: 254 milioni, in crescita del 25%. Che abbia contribuito - almeno inizialmente - anche l'imprenditrice digitale? Quello che è accaduto poi, è ormai noto ai più.