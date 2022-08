Paola Turci in ospedale per trauma cranico, Francesca Pascale: "Il peggio è passato"

Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande , Ti amo Paola Turci ha spaventato i suoi fan comunicando di aver riportato un trauma cranico con annesso ricovero in ospedale. "Sto bene, è stata una brutta caduta - ha spiegato sui social - e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile".

Ovviamente i suoi follower si sono allarmati e in molti hanno chiesto aggiornamenti sul suo stato di salute: a tranquillizzarli ci ha pensato Francesca Pascale che su Instagram ha condiviso un post. "Dopo uno spavento improvviso il peggio e? passato. Anima grande, Ti amo", ha scritto sul social a corredo di un selfie che le ritrae insieme. L'incidente ha messo momentaneamente uno stop al tour estivo della cantante, ma come lei stessa ha comunicato spera di poter tornare presto sul palco. Le due si sono sposate a luglio con una cerimonia intima a Montalcino.