"Sei casta e pura?": la domanda spiazzante di Silvia Toffanin e la risposta di Paola Barale (video)

Paola Barale è tornata a raccontarsi a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, l'attrice e conduttrice ha raccontato questo momento, dal punto di vista lavorativo ma anche con un accenno al privato arrivato quando la conduttrice le ha rivolto la domanda se avesse un amico speciale. "Dipende da cosa intendi..." ha risposto Paola. "Se hai dei flirt, delle frequentazioni speciali... O sei casta e pura?", le ha allora chiesto schietta. Pronta la replica: "Io casta e pura? Ma ti sembro così? Ho amici molto accoglienti... Mi diverto moltissimo" è stata allora la risposta di Paola, ufficialmente single da quando è finita la sua storia con Raz Degan. Da allora, infatti, non ha mai più nulla sulla presenza di una persona nella sua vita. E lei stessa, in fondo, anche oggi ha ribadito di non amare il gossip su di lei, convinta che essere un personaggio pubblico non significhi automaticamente raccontare della sua sfera sentimentale.

L'intervista ha toccato anche il tema dell'aborto, esperienza che ha raccontato nel suo libro suscitando anche delle feroci critiche. "Sono stata attaccata, una donna mi ha scritto che io uccido i bambini" ha confidato: "Chi vede il marcio dove non c'è, ce l'ha dentro il marcio. Mi ha ferito il fatto che me l'abbia detto una donna. Ora purtroppo viviamo in una società dove tutti sono arrabbiati. I social dovrebbero essere un mezzo di inclusione, invece siamo vittime tutti. Si ha la necessità di attaccare tutti. Bisognerebbe regolamentare i social così che chi scrive cose pesanti possa essere punito per legge". Lavorativamente Paola Barale ha rivelato di avere dei progetti di cui, però, ancora preferisce non parlare: unico indizio è che hanno a che fare con la tv.

Di seguito il dialogo tra Paola Barale e SIlvia Toffanin a Verissimo