Dopo vent'anni, parla Paola Barale: la verità sulla storia del triangolo con Costanzo e De Filippi

Ha trovato pane per i suoi denti, Francesca Fagnani. Nel corso dell'intervista a Paola Barale, organizzata a Belve, la giornalista si è infatti trovata a colloquiare con una donna capace di tenere il punto di tutte le domande irriverenti tipiche del talk show. Senza risparmiarsi nella schiettezza delle risposte. Oltre ai pettegolezzi sull'orientamento sessuale, Barale, vera e propria icona televisiva degli anni Novanta e Duemila, ha replicato anche alle dicerie circa il cosiddetto (e sempre presunto) triangolo tra lei, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

"Leggende metropolitane sul mio conto? Due in particolare sono memorabili. Quando Buona Domenica era al top del successo dissero che Fiorello era il mio amante. E perfino che mi concedevo un menàge a trois: io, Maria e Paola Barale. Figuriamoci erano tutte cavolate", ha sentenziato infatti in passato Maurizio Costanzo. Dichiarazioni riprese appunto da Fagnani nel tentativo di andare a fondo della questione. O perlomeno provandoci, vista la riservatezza tenuta da Paola.

"Maurizio ha scritto nel suo libro della leggenda metropolitana che ci fosse un triangolo tra me, Maria e lui?", ha risposto Paola. "Oddio ma l’ha scritto davvero? L’ha detto nel suo libro? La spiegazione sulla nascita di questo gossip ce l’ho, ma la vorrei tenere per me", ha precisato poi. E ancora: "Come è ovvio, è tutto falso, tra l’altro io Maria non la conosco bene - ha proseguito -Se l’ho vista 10 volte dai tempi di Buona Domenica è già tanto. Non è assolutamente vero che ci conosciamo bene. Ma anche con Maurizio non sono mai stata amica. Era il mio datore di lavoro stop. Anzi, ci sentiamo più adesso, mi chiama ogni volta che inizio un nuovo spettacolo teatrale".

Dunque come è possibile che una diceria, una bugia, è lievitata al punto da divenire tra le voci più sussurrate dietro le quinte del mondo dello spettacolo? "Le leggende metropolitane hanno sempre un fondo di verità, ma non è questo il caso lo giuro - conclude Barale - Io ripeto che mi sono data una risposta su chi potrebbe aver fatto nascere queste dicerie. Tutto parte da qualcosa, ma non posso parlare perché non riguarda soltanto me. Qualcuno dell’ambiente ha messo in giro la voce basandosi su dei fatti che potevano portare a crederlo, che riguardano me e una persona che mi era vicina".

Quando Barale definisce Costanzo il suo "datore di lavoro" si riferisce ovviamente alla fase professionale che i due hanno condiviso tra il 1996 e il 2001, quando erano entrambi alla guida del programma d'intrattenimento Buona Domenica. Proprio grazie al contenitore domenicale in onda su Canale 5, Barale vinse nel 1999 il Telegatto come personaggio dell'anno. All'epoca, Costanzo era già sposato con Maria De Filippi. E Paola Barale era invece legata al ballerino Gianni Sperti, anch'esso nel cast del programma, con cui sarebbe finita di lì a poco e con cui la presentatrice torinese ha tenuto rapporti tutt'altro che cordiali, come rivelato di recente.

