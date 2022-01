Da Raz a Gianni Sperti, la bomba Paola Barale sull'ex: "Non ha mai mostrato la sua vera natura"

"Sono solo conoscenti con cui ho ricordi sbiaditi". E' una Paola Barale schietta come non mai quella che si è raccontata nell'ultima intervista rilasciata a Verissimo, in cui ha parlato dei suoi due grandi ex della sua vita, ovvero Raz Degan e Gianni Sperti. "Sono state persone molto poco leali con me e non ho voglia di farmi raccontare bugie", dichiara.

Tutto nasce da una domanda di Silvia Toffanin, che chiede alla conduttrice se per caso è rimasta in buoni rapporto con gli ex fidanzati. La risposta, piuttosto decisa, non tarda ad arrivare. "Ho subito mancanza importanti in ogni relazione, soprattutto mancanza di verità - sostiene - Ora ho imparato a stare da sola e mi voglio molto bene. Solo che quando ti abitui a stare sola è difficile far entrare qualcuno nella vita".

Paola è un fiume in piena: "Non sono riuscita a restare amica dei miei ex - prosegue la conduttrice - Più in alto cadi e più male ti fai. Alla fine della fiera sia Gianni che Raz con me si sono dimostrati nello stesso modo: nessuno dei due ha avuto il coraggio di dimostrarsi per ciò che sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi. Sono fatti della stessa essenza. Mi dicono di ricordare i momenti belli, ma quando vedi le cose per come sono tutto assume un significato diverso. E' come se un giorno ti dicessero che la Gioconda è un fake, ti senti presa in giro".

Di che verità stiamo parlando? Barale non fornisce dettagli ma ribadisce in modo vago: "Non riuscirei mai a stare con una persona se quello non è il posto in cui vuole stare. Non ne vedo il motivo. Sono state persone molto poco leali con me e non ho voglia di farmi raccontare bugie".

"Oggi sono aperta ad ogni tipo di esperienza"

Oggi Paola è single. "Io ho vissuto un amore grande e totalizzante, profondo. Con Raz. Ma ho capito che era un film mio, quindi ora vado davvero cauta. Questo non vuol dire che ho appeso il cappello al chiodo: in attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati. Sono assolutamente aperta ad ogni tipo di esperienza".