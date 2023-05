Paola Barale, dura replica all'ex marito Gianni Sperti: "Si è commentato da solo" (video)

Si chiama Non è poi la fine del mondo il libro in cui Paola Barale ha raccontato la sua vita alla soglia dei 56 anni. E di questo progetto che per la prima volta le ha consentito di mettere nero su bianco le tappe del suo passato l'attrice ha parlato a Verissimo, in un'intervista che ha approfondito anche la scelta dolorosa ma consapevole di abortire diversi anni fa.

"Non è stata una decisione facile" ha ammesso: "Con il mio compagno di allora non ci sentivamo pronti. Un figlio si fa se è voluto, non se è capitato. Non volevo fare un figlio per paura di pentirmi dopo. Abbiamo preferito non assumerci questa responsabilità. Tutte le donne hanno diritto di decidere se portare avanti una gravidanza". A Silvia Toffanin che le ha chiesto se si fosse mai pentita di quella scelta: "No, perché ho pensato che in quel momento era la scelta giusta", ha risposto Barale che ha preferito non rivelare quando ciò è successo.

Le parole su Gianni Sperti

La presenza di Paola Barale a Verissimo è seguita di una settimana quella di Gianni Sperti, suo ex marito. In quell'occasione l'opinionista di Uomini e Donne aveva commentato le parole della ex moglie Paola Barale che aveva lasciato intendere che nella loro storia d'amore ci fossero dei non detti importanti e pesanti. "La cosa che mi dà fastidio è che ancora oggi ci sia questa voglia di sapere o pensare o chiedere alla persona che tendenza sessuale abbia. Che io lo sia o non lo sia, forse sì forse no, non lo dirò mai. Perché dirlo vuol dire mettersi un'etichetta e quindi fare un a differenza ed essere diverso da uno o dall'altro gruppo" aveva detto lui.

Silvia Toffanin ha quindi chiesto un commento a tal proposito a Paola Barale che ha risposto infastidita dalla questione: "Spero sia l'ultima volta che ne parlo. Credo che parlando del passato si rischia di restare indietro. È successo 22 anni fa, è un altro periodo della mia vita. Semplicemente ho delle convinzioni, non so più che dirti. Per quanto mi riguarda si è commentato da solo la scorsa settimana. Ora voglio parlare di altre cose e concentrarmi su cose che mi riempiono il cuore e sono costruttive. Tutto il resto è noia".

(Sotto, il video di Paola Barale che replica a Gianni Sperti)