Paola Barale ricorda l'ex Raz Degan: "Gli amori finiscono, purtroppo o per fortuna"

Paola Barale si è raccontata al pubblico di Domenica In nella puntata del 23 ottobre 2022. Concorrente di questa edizione di Ballando con le stelle, l'attrice 55enne ha esordito confidando quanto questa esperienza televisiva la stia stimolando molto: "E' un programma creativo a 360 gradi, mi sveglio con la voglia di andare in sala prove" ha raccontato: "Milly è meravigliosa, non le sfugge nulla". Grande stima anche per il ballerino che la affianca nel dance show, Roly Maden, con cui è nato un grande feeling professionale.

Il ricordo dell'ex Raz Degan

Spazio poi alla sua vita privata. Oggi Paola Barale è single, ma 13 anni del suo passato sentimentale sono stati condivisi con Raz Degan. I due sono stati insieme dal 2002 al 2015: il loro è stato un amore travolgente e appassionato che ha fatto sognare i fan, ma alla fine i due hanno interrotto ogni rapporto. Mara Venier ha voluto ricordare la loro relazione mandando in onda una vecchia intervista di coppia dove entrambi si raccontarono insieme proprio a Domenica In.

"Siamo stati amici per 13, 14 anni" ha commentato Paola dopo aver visto il filmato, ironizzando su quel momento in cui entrambi si mostravano molto riservati nell'ammettere il loro legame: "Sono una donna molto paziente, ci siamo amati molto poi è andato tutto al diavolo. Gli amori finiscono purtroppo o per fortuna, l'importante è avere il coraggio di dire le cose come stanno e non di trascinarsi avanti. E' stata bella finché è durata", ha aggiunto infine prima di cambiare discorso.

Come sta oggi Paola Barale? "Qualcosa mi manca sempre, ma sto abbastanza bene" la risposta di Paola a Mara: "Il mio sogno è viaggiare per un anno in un camper in giro per il mondo".