Paola Barale, a 55 anni con un succhiotto ma è sommersa da critiche: "Sono cose da adolescenti"

Nuovo amore per Paola Barale? Sembra proprio di sì stando alla sua ultima foto su Instagram dove la showgirl mette in mostra un grosso succhiotto che ha sul collo. A scatenare ancora di più il gossip, oltre alla foto che parla da sé, è stata la frase scritta dall'ex fidanzata di Raz Degan, come descrizione della foto: "Baciare bene è un'arte". E così, quelle che sembravano voci di corridoio sembrano essere confermate dalla stessa Barale, c'è aria di fidanzato nuovo. Per ora, capire di chi si tratti è impossibile ma in tantissimi si stanno chiedendo chi è stato l'autore del bacio appassionato sul collo di Paola.

E se in molti hanno commentato la foto in questione con un sorriso, tra questi anche Ema Stokholma e Sabrina Salerno, in tantissimi hanno criticato la Barale per la sua scelta di farsi fare un succhiotto e metterlo in bella mostra sui social.

"Paola ancora con i succhiotti?" le scrive qualcuno, "Queste cose si fanno quando sei un adolescente", commenta, invece, qualcun altro mentre alti definiscono il post "di dubbio gusto". Ma c'è anche chi è arrivato a commentare questo scatto ironico della Barale una vera e propria "caduta di stile a quasi 60 anni".

C'è forse un'età per l'amore passionale? C'è un'età per lasciarsi andare e vivere appieno una passione? Secondo il pubblico sì, secondo la Barale, affatto. E così, l'ex concorrente di Ballando con le Stelle, che le critiche è solita farsele scivolare di dosso, l'amore continua a viverlo come vuole, libera da qualsiasi tipo di schema o regola, proprio come piace a lei.