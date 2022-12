Paola Caruso, la dedica al figlio con le ultime foto di Natale

Dopo un mese di assenza dai social Paola Caruso ha ripreso a condividere i momenti più significativi della sua quotidianità, ultimamente segnata dalle preoccupazioni per lo stato di salute del figlio Michele. Nei giorni scorsi la ex Bonas di Avanti un altro aveva giustificato la sua assenza con una non meglio precisata "disgrazia" capitata al suo bambino, nato nel 2019 dal rapporto ormai naufragato con l’imprenditore Francesco Caserta. "Eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d'urgenza per una disgrazia che è successa a Michele", aveva spiegato in un video, parlando di "cose gravissime" che sarebbero accadute senza però aggiungere dettagli. Poi, qualche ora fa, Caruso è tornata sorridente sui social dove non sono mancate le offese di qualche follower per un aspetto fisico che - a loro dire - sarebbe molto diverso da quello di un un tempo.

Ma il nuovo post pubblicato nel giorno di Santo Stefano lascia capire come per lei, in questo momento, critiche e provocazioni non abbiano alcuna importanza: "Tu sei il mio miracolo di Natale" scrive a corredo delle foto che la mostrano con il suo bambino davanti a un luminoso albero addobbato. E, almeno per ora, resta ferma l'intenzione di non dare spiegazioni a chi le chiede con insistenza di motivare cosa sia accaduto a Michele nei giorni scorsi, segno della decisione di tornare sul delicato argomento quando ne sentirà il bisogno.