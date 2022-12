Paola Caruso, dimagrita, torna a mostrarsi col figlio dopo la disgrazia. Ma piovono offese: "Sei irriconoscibile"

Paola Caruso torna a mostrarsi col figlio Michelino dopo la disgrazia. Lo fa in occasione del Natale, festività che ha trascorso insieme al piccolino e alla sua mamma adottiva. Immagini che da un lato fanno finalmente tirare un sospiro di sollievo ai fan, in apprensione rispetto alle condizioni del piccolo, che al momento si sta sottoponendo a "molte terapie", come ha raccontato la showgirl nei giorni scorsi. Ma che però, contemporaneamente, scatenano la furia degli haters, pronti a puntare il dito contro l'aspetto di Paola, che a loro dire non sarebbe più quello di prima.

Prima a casa e poi al ristorante, Paola si mostra finalmente radiosa insieme al suo piccolino - nato nel 2019 dal rapporto ormai naufragato con l’imprenditore Francesco Caserta - dopo un mese di assenza dai social. Non è chiaro che cosa sia accaduto al bimbo, poiché l'ex Bonas di "Avanti un altro" non ha precisato se sia stato vittima di una malattia o di un incidente, ma quel che è certo è che i sorrisi di madre e figlio sono davvero rincuoranti, poiché suggeriscono che l'allarme sia rientrato.

A non essere rientrato è invece l'astio dei follower, che tengono a sottolineare quanto Paola sia fisicamente diversa rispetto a qualche tempo fa. "Non sembri nemmeno tu. O ci sono i troppi filtri o le troppe punture. Sei totalmente cambiata", scrive qualcuno. "Ma a casa ti riconoscono?", aggiunge qualcun altro. In realtà quel che spicca all'occhio è proprio il contrario: i lineamenti di Paola sembrano più naturali rispetto a quelli di prima, mentre il corpo sembra aver perso peso, forse proprio a seguito del periodo difficile che sta passando. E che di certo non merita alcun giudizio.

Che non stesse passando un bel momento Paola lo ha rivelato appena qualche giorno fa, dopo settimane di silenzio: "Eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele", ha spiegato in un video. "È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime", ha proseguito. Nessun dettaglio aggiunto circa l'accaduto.