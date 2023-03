Paola Caruso festeggia il figlio Michele: foto e video del party a tema

Un'organizzazione curata nei minimi dettagli, con torta a tre piani, dolcetti e una scenografia interamente ispirata al mondo dei dinosauri: così appare nelle foto pubblicate sui social la festa pensata da Paola Caruso per i 4 anni del figlio Michele, come un'occasione per condividere un momento di gioia dopo il periodo di grande sofferenza affrontato nei mesi scorsi. Il bimbo, infatti, lo scorso ottobre è stato vittima di un episodio di malasanità che ha gravemente compromesso le sue capacità motorie. Una situazione dolorosissima che lei stessa raccontò con grande sofferenza in tv, spiegando quanto l'accaduto abbia segnato in modo determinante la vita sua e del bambino.

Per questo la gioia espressa nelle immagini e nel breve video postato su Instagram ha un valore ancora più grande, alla luce di una situazione che lentamente pare andare migliorando. "Buon compleanno amore mio, quattro anni di noi" recita la didascalia alla raccolta di scatti dove compare la ex Bonas di Avanti un altro insieme al piccolo festeggiato, all'adorata mamma adottiva Wanda e poi gli amichetti del figlio intenti a vivere con lui il party perfettamente pensato.

I rapporti con il padre del figlio

Paola Caruso si sta occupando da sola del bimbo, poiché la mamma adottiva è malata di Alzheimer e il padre del bambino non è presente. È sempre stato turbolento il rapporto di Paola con l'ex compagno con cui è finita praticamente al momento della nascita del piccolo. Proprio durante la gravidanza, lei lo accusò di esser scappato dalle sue responsabilità, ma lui si era difeso: "Sono a ribadire di non essere fuggito da alcuna responsabilità ma solo di aver posto termine a una relazione nel corso della quale ho provveduto a ogni esigenza della mia compagna animato da nobili sentimenti, naufragata a causa d'insanabile distanza caratteriale". Una distanza che continua ancora ora.