Paola Caruso disperata: "Farò operare mio figlio, è l'unica speranza che ha di poter camminare ancora"

Dopo un brutto incidente, per un medicinale sbagliato, che gli ha lesionato il nervo sicatico il figlio di Paola Caruso, il piccolo Michele di 4 anni, ha perso la capacità di camminare a causa di una paralisi. Dopo aver ripreso un po' di sensibilità alla gamba, però, il piccolo non può più camminare senza un tutore al piede che è rimasto totalmente insensibile.

"Ci vuole una sfortuna incredibile - ha ammesso Paola, con le lacrime agli occhi - e dalla risonanza abbiamo la certezza di quello che è successo, questo farmaco che gli è stato iniettato è sia tossico, sia lui ne era allergico e gli ha bruciato il nervo. Mio figlio caratterialmente è cambiato moltissimo, ha 4 anni ma è come se fosse un adulto, è indurito da questa cosa che ti racconta quello che gli è successo con una freddezza che fa paura".

Paola, poi, ha ammesso di voler far operare suo figlio perché è l'unica speranza che ha di poter tornare a camminare come prima.

"Ho deciso di far operare mio figlio, in Italia, è l'unica opportunità che ha di poter camminare - ha detto disperata -. Che faccio, lo lascio così? Ho una speranza di far camminare mio figlio ed è il sogno più bello che ho anche se non dormo la notte per la paura. Ho anche pensato di non farlo operare ma tutti i medici mi hanno detto: "Se non lo opera lo condanna a vivere con un tutore".

Dopo l'operazione, però, ci sarà una fisioterapia lunga un anno e non essendo un intervento di routine, il risultato non sarà scontato nè immediato ma i medici faranno il massimo per far tornare a camminare il piccolo Michele.

"Dovrò stare un altro anno della mia vita ad aspettare di vedere mio figlio camminare e prego tantissimo, mi sono affidata anche alla Madonna di Lourdes e a Santa Rita - ha ammesso Parola - Io sono felice, però, ho trovato una soluzione e deve andare bene perché non ho altre occasioni, non posso pensare che mio figlio resta così".

Inoltre, Paola ha raccontato che dopo 4 anni di battaglie legali ha vinto la sentenza per cui il figlio è stato riconosciuto dal padre, si dovrà assumere le sue responsabilità, contribuire alle spese. "Adesso se a me succede qualcosa, mio figlio non andrà in una casa famiglia, non è più solo, ha una famiglia adesso".