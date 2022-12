Paola Caruso torna sui social dopo un mese: "A mio figlio è accaduta una disgrazia"

È una Paola Caruso diversa dal solito quella che si è mostrata poco fa sui social dopo un mese di assenza. Particolarmente provata, la showgirl ha spiegato che il motivo della sua latitanza è legato ad una disgrazia di cui è stato vittima il figlioletto Michelino, nato nel 2019 rapporto ormai naufragato con l’imprenditore Francesco Caserta.

"Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante - spiega Paola, volto televisivo e oggi legata all'ex protagonista di Uomini e Donne Francesca Zaffagnini - eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime". Nessun dettaglio aggiunto sulla natura del problema che il piccolo Michelino si sta trovando ad affrontare. Non è dunque chiaro se si tratta di un incidente o se si parla di problemi di salute.

Che fine ha fatto il papà del piccolo?

Era dallo scorso novembre che Paola non dava notizie di sé via social. E solo oggi è stato svelato il motivo. L'ultimo post aveva come set Domina Coral Bay, un rinomato resort egiziano in cui l'ex Bonas di "Avanti un altro" stava trascorrendo qualche giorno di relax. Poi il dramma. Turbolento il rapporto di Paola con l'ex compagno e padre del bambino, con cui è finita praticamente al momento della nascita del bimbo. Proprio durante la gravidanza, lei lo accusò di esser scappato da lei e dalle sue responsabilità. Lui si era difeso: "Sono a ribadire di non essere fuggito da alcuna responsabilità ma solo di aver posto termine a una relazione nel corso della quale ho provveduto ad ogni esigenza della mia compagna animato da nobili sentimenti, naufragata a causa di insanabile distanza caratteriale".

Paola Caruso, tra vita privata e professionale

La fama per Paola è arrivata col ruolo di Bonas ricoperto nello show di Paolo Bonolis Avanti un altro, trasmissione di fascia preserale in cui vestiva il ruolo di una bionda vamp. Era il 2013. Poi, nel 2016, la partecipazione all'Isola dei Famosi, eperienza poi ripetuta all'Isola dei Famosi spagnola. Poi è diventata presenza fissa negli show di Barbara d'Urso: nei suo programmi, Caruso si è riconciliata con la madre biologica, che ha conosciuto proprio grazie alla produzione del programma dopo l'adozione arrivata da bambina. Negli ultimi anni ha partecipato alla Pupa e il secchione.