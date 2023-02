L'emozione di Paola Caruso: il figlio torna a muovere i primi passi, dopo la grave malattia. Le foto

Il racconto di Paola Caruso su quanto accaduto al figlio ha lasciato sgomenti i telespettatori di Verissimo. Vittima della malasanità e di un incidente accaduto in Egitto a ottobre, il piccolo Michele, nato nel 2019, sta affrontando un percorso complicatissimo di fisioterapia per cercare di ripristinare le capacità motorie e tornare a camminare. Un dolore immenso per il popolare volto Mediaset, ex Bonas di Avanti un altro, che sta affrontando la tragedia capitata al suo bambino da sola, poiché con l'ex compagno e padre di Michele non ha più rapporti.

Ed è per questo che l'ultimo post pubblicato su Instagram da Paola Caruso rasserena i follower sinceramente mortificati dalla sua storia. Vederla con il suo bambino che piano piano inizia a camminare di nuovo, sorridente nelle stanze del Museum of Dreamers a Milano, è uno spaccato di spensieratezza dopo una storia piena di sofferenza che lascia aperta la speranza di una completa guarigione. "Chi sogna può raggiungere obiettivi inimmaginabili", scrive a margine della rassegna di foto pubblicate su Instagram e apprezzate da quanti stanno augurandole il meglio, a lui e al suo bellissimo bambino.

I rapporti con il padre del figlio

Paola Caruso si sta occupando da sola del bimbo, poiché la mamma adottiva è malata di Alzheimer e il padre del bambino non è presente. È sempre stato turbolento il rapporto di Paola con l'ex compagno con cui è finita praticamente al momento della nascita del piccolo. Proprio durante la gravidanza, lei lo accusò di esser scappato dalle sue responsabilità, ma lui si era difeso: "Sono a ribadire di non essere fuggito da alcuna responsabilità ma solo di aver posto termine a una relazione nel corso della quale ho provveduto a ogni esigenza della mia compagna animato da nobili sentimenti, naufragata a causa d'insanabile distanza caratteriale". Una distanza che continua ancora ora in questo momento tanto difficile.