Paola Caruso, spazientinta, rompe il silenzio sulla malattia del figlio: "Ora basta cattiverie, sono grossi problemi di salute"

Troppi attacchi per Paola Caruso, che decide di rompere il silenzio sulle condizioni del figlio al fine di silenziare i pettegolezzi. Nei giorni scorsi infatti in molti hanno puntato il dito contro la showgirl, che si è mostrata radiosa accanto al suo bambino nonostante qualche ora prima avesse annunciato che il piccolino fosse rimasto vittima di "una disgrazia". Qualcuno, in particolare, l'aveva accusata di aver rilasciato determinate dichiarazioni con l'obiettivo di attirare su di sé i riflettori. Ma Paola non ci sta ed oggi sui suoi social scrive un messaggio al vetriolo contro chi si permette di avanzare illazioni: "Ribadisco qualcosa che ho già detto. Mio figlio ha un grosso problema di salute che esiste tutt'ora. Da mamma cerco di far passare il miglior Natale possibile a Mio Figlio. Basta cattiverie. Anche a Natale? Vergognatevi".

Nessun dettaglio aggiunto sulla natura specifica del problema di salute vissuto dal piccolo Michelino, nato nel 2019 dal rapporto naufragato con l’imprenditore Francesco Caserta. Sempre nei giorni scorsi però, la modella 37enne aveva precisato che il bimbo era alle prese con importanti "terapie" e che ciò che gli era accaduto era "gravissimo". "È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo", aveva detto in particolare la scorsa settimana. La scoperta del problema è avvenuta mentre la famiglia era in vacanza a Sharm El Sheikh, in Egitto: "Eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele", le sue parole. Poi la decisione di mantenere, almeno per il momento, riservatezza sulla situazione precisa del piccolo. È probabile che, qualora Paola si sentirà di raccontare in modo più completo ciò che il bimbo sta passando, lo farà magari al microfono della sua amica Barbara d'Urso, conduttrice di cui spesso è stata ospite negli ultimi anni.