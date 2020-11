Paola Caruso e la mamma biologica Imma, il clamoroso risvolto: "Aveva solo bisogno di soldi"

Impossibile dimenticare l'incontro tra Paola Caruso e la madre biologica Imma Meleca avvenuto a 'Live - Non è la d'Urso' ormai un anno fa circa. Una storia che ha commosso fino alle lacrime la stessa conduttrice, ma che oggi si arricchisce di un nuovo capitolo: la showgirl calabrese, infatti, accusa la donna di aver agito per soldi, confermando ancora una volta che l'unica vera madre di cui si sente figlia è quella che l'ha cresciuta.

Paola Caruso contro la mamma: "Aveva bisogno di soldi"

Le lacrime in trasmissione, il test del dna, l'emozione in diretta e oggi... la rabbia. "L’ho conosciuta, mi ha fatto piacere - risponde Paola intervista sul tema dal settimanale Di Più - Allo stesso tempo dico: dove sei stata per trentacinque anni puoi continuare a stare. La mia vera mamma è una, Wanda. Vale anche per il padre. Quello biologico mi ha generato, ma non me ne frega niente".

Parole che si arricchiscono di ombre quando il giornalista prova a scendere nel dettaglio. "Imma? Ho continuato a vederla, ma mi sono resa conto che il suo non era l’amore puro di una madre. Ma la capisco. Ha la sua vita. Ha altri due figli. Mi ha ferito piuttosto altro. Sono stata accusata che era tutto finto, che c’eravamo messe d’accordo. Lei lo sapeva già di essere mia madre, prima del test. È stata lei a cercarmi. Ha voluto farlo sapere dalla d’Urso. Ho appreso poi che aveva bisogno di soldi".

La replica a Live - Non è la d'Urso?

La diretta interessata al momento non ha replicato alle accuse, ma siamo certi che la sua versione dei fatti non tarderà ad arrivare, magari proprio durante una delle prossime puntate dallo show di Barbara d'Urso.