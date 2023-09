Paola Caruso, le telecamere di Verissimo in ospedale per l'operazione del figlio: il racconto in lacrime

Il 24 aprile il figlio di Paola Caruso è stato operato a distanza di tempo dall'iniezione di un farmaco, poi rivelatosi tossico, che aveva compromesso il nervo sciatico e quindi l'uso della gamba, con il rischio di non poter più camminare. A Verissimo l'ex volto della tv ha raccontato come sta oggi il bambino, segnato dalle ripercussioni di un intervento tanto delicato verso cui lei stessa nutriva qualche timore. Alla fine l'operazione è stata eseguita all'Ospedale Gaslini di Genova, è durata sei ore ed è riuscita, sebbene il decorso sia stato molto difficile. "Non auguro a nessuno quello che abbiamo passato", ha detto Caruso in lacrime, sostenuta da Silvia Toffanin che al pubblico ha raccontato il supporto di Verissimo in questa delicata vicenda.

"Il giorno dell'intervento eravamo con te e abbiamo documentato tutto quello che era possibile", ha premesso la conduttrice, spiegando come Paola abbia affrontato e stia affrontando tutt'ora la situazione da sola. Poi ha mandato in onda il filmato di quanto accaduto quel giorno in ospedale, l'attesa fuori dalla sala operatoria, il medico che ha assicurato che tutto è andato bene e che bisogna solo attendere il normale decorso post operatorio. "Vorrei solo che mio figlio torni a correre come prima", ha detto ancora Paola che ancora adesso sottopone il figlio a lunghe sedute di fisioterapia: "Noi mamme dobbiamo mentire, è una menzogna a fin di bene... Io penso che un adulto non lo avrebbe sopportato il post. È stato tutto ingessato per 45 giorni, solo un bambino poteva sopportarlo, perché loro hanno una forza che noi non abbiamo più".

Come sta oggi Michele

Dopo l'estate, poi, c'è stato un ulteriore controllo al quale Michele si è dovuto sottoporre che, però, non ha dato gli esisti sperati: "Il dottore sperava di trovare la situazione migliorata, dopo tutti i sacrifici che ho fatto, come se non bastasse mai, sembra che debba fare sempre di più. Mi sento impotente davanti alla sofferenza di mio figlio", ha aggiunto: "Cerco di fare le cose in cui non si sente diverso, perché lui lo sta metabolizzando. Vorrei solo vedere mio figlio tornare a correre come prima, sacrificherai qualsiasi cosa".