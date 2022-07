Paola e Chiara sono tornate a cantare insieme (dopo 9 anni) e il web è letteralmente impazzito

Paola e Chiara sono tornate a cantare insieme e il web è letteralmente impazzito. Le sorelle Iezzi, icone pop degli anni '90-2000, dopo quasi dieci anni di "separazione" sono state protagoniste di una reunion davvero speciale che le ha viste esibirsi in tutti i loro successi del passato e attirare l'attenzione di tutti. Le due cantanti, infatti, hanno proposto diverse hit del loro repertorio da Vamos a Bailar a Festival, fino a passare per Viva l'amor e lo hanno fatto durante l'inaugurazione di un nuovo negozio milanese dove Paola, che è diventata una delle dj più richieste nel panorama musicale italiano, stava curando il djset. Non solo i presenti ma tutti sul web hanno "perso la testa" per questa reunion e c'è stato anche chi ha tirato in ballo Amadeus, chiedendogli di far tornare Paola e Chiara sul palco del prossimo Sanremo 2023.

“Ma madreh te lo giuroh sono Paola&Chiaraaaaaah, cantano VivaElAmmmooorh!” ha scritto Paola sul suo profilo Instagram e la sorella Chiara commenta sotto un "Iris & Patrizia" facendo riferimento a Sensualità a Corte, lo sketch di Mai dire lunedì dove erano le sorellastre di Jean Claude.

I motivi della separazione di Paola e Chiara

Era il 2013 quando il duo Paola e Chiara si è ufficialmente sciolto. Quali erano stati i motivi di questa "rottura" musicale? Si parlava di un litigio tra le due che le aveva portate ad allontanarsi sia in musica sia nella vita privata anche se non furono mai rivelati i motivi di questa separazione. Le sorelle Iezzi, poi, si sono riavvicinate e, nel 2020, Paola, ospite nel programma di Caterina Balivo, Vieni di me, aveva raccontato di essere di nuovo in rapporti con la sorella e di aver fatto pace con lei anche se, avendo intrapreso strade diverse, sembrava impossibile, secondo lei, immaginare di nuovo un futuro musicale insieme. Oggi, però, i fan di Paola e Chiara hanno visto avverato il loro sogno e continuano a sperare, almeno un po' di più di prima, in un futuro album insieme.