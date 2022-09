Paola Cortellesi: "L'amicizia con Laura Pausini nata per via del nome delle nostre figlie"

Un'amicizia profonda lega Paola Cortellesi e Laura Pausini, conosciute dal pubblico per le rispettive carriere l'una nel campo della recitazione e l'altra come cantante di fama internazionale. La stessa platea di fan che le segue dagli esordi ha anche avuto modo di vederle insieme sul palco di Rai1 in uno show nel 2016, complici davanti alle telecamere come nella vita privata segnata da uno strettissimo rapporto personale nato circa nove anni fa.

A raccontare come sia nato tutto è stata Paola Cortellesi nel corso di un'intervista al settimanale F di Cairo Editore rilasciata in occasione del suo ritorno in tv con la seconda stagione di Petra, serie tratta dalle opere di Alicia Giménez -Bartlett dal 21 settembre su Sky. Lei e Laura sono entrambe mamme di due bambine, nate a poco tempo di distanza l'una dall'altra. E sono state proprio le loro figlie a fare in modo, casualmente, di mettersi in contatto per poi non lasciarsi più.

L'amicizia tra Paola Cortellesi e Laura Pausini

"Non ci conoscevamo e abbiamo partorito a pochi giorni di distanza chiamandole, casualmente, l’una con il nome dell’altra: la mia Laura, la sua Paola" ha raccontato Laura Cortellesi. "Non avevo social al tempo e non lo sapevo neanche, quando mi chiama Giorgia, la cantante, che è amica di entrambe. “Ti cerca la Pausini”, mi dice. “Posso darle il tuo numero?”. Penso, ma sì, mica è una stalker. E invece…". Da quel momento l'inizio di un'amicizia profonda: "Non mi ha mollata più" ha aggiunto l'attrice romana, ricordando l'invito di Paola ad incontrarsi personalmente e a conoscersi ance con le loro figlie. "E io a 40 anni ho fatto amicizia con una star internazionale" ha aggiunto: "Ma che per me è “solo” Laura, una donna incredibile, con cui amo andare in vacanza, scambiarci consigli, e che a Natale mi prepara i passatelli in brodo. Soprattutto un’amica vera. Anche se poi mi ha aperto un profilo Twitter in diretta tv", episodio risalente allo show Laura & Paola.