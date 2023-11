Paola Cortellesi parla dell'ex Valerio Mastandrea: "È stata una questione logistica"

Nel film "C'è ancora domani" - campione al box office - sono Delia e Ivano, una coppia che abita in un sottoscala a Testaccio, quartiere popolare di Roma, e fatica a vivere dignitosamente, con lei che si spezza la schiena tra lavoretti e la gestione di casa e famiglia e lui che "nervoso" si sfoga picchiandola. Nella realtà, Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, sono due degli attori più apprezzati e talentuosi del cinema italiano. Nel loro privato, due ex.

Una quindicina di anni fa erano una coppia e i rapporti tra loro sono sempre rimasti ottimi. Nel passato di Paola Cortellesi c'è anche un altro nome famoso, quello di Rocco Tanica, componente della band Elio e le Storie Tese. A proposito dei suoi noti ex, l'attrice spiega in un'intervista al settimanale Oggi: "Si tratta di una questione logistica. È statisticamente dimostrato che parecchie coppie nascano in ambiente professionale. Cioè dove trascorriamo la maggior parte delle nostre giornate". Tornando al film, su Mastandrea dice ancora: "Il suo talento era indispensabile per il personaggio. All'inizio avevamo pensato dovesse essere un brutale energumeno. Poi abbiamo realizzato che servivano sfumature grottesche e registri parodistici. Per evitare qualunque genere di empatia. Qui non ci sono eroi negativi. Esiste esclusivamente l'idiozia del male. Il grande talento di Valerio ha saputo incarnarla".

Il rapporto con il marito Riccardo Milani

Dal 2011 Paola Cortellesi è sposata con il regista Riccardo Milani, che più di una volta l'ha diretta sul set. Stavolta, invece, apprezza anche lui il primo film da regista della moglie, che del loro rapporto dice: "Litighiamo nella dose legale minima insita nel matrimonio. Lui è impetuoso, però è il mio primo fan. Mi offre sicurezza. Percepisco protezione. È fantastico confrontarsi e crescere insieme. A casa ci portiamo il lavoro - conclude l'attrice romana - fatalmente, non le tensioni. Che restano sul set".