Paola Di Benedetto conferma la storia con Rkomi e sbotta: "Rabbrividisco quando leggo certe cose"

Paola Di Benedetto e Rkomi non si nascondono più. Avvistati più volte insieme, nell'ultimo mese, in teneri atteggiamenti, il settimanale Chi ha paparazzato l'attesissimo bacio e a confermare la relazione è anche la conduttrice sui social: "A meno che le foto che avete visto online non siano due avatar e abbiano fatto un fotomontaggio di due persone che assomigliano molto a noi, a voi le conclusioni".

Tana per la nuova coppia, che deve però pagare lo scotto della popolarità e sorbirsi giudizi non richiesti, come spesso accade per due vip che si innamorano. In particolare è Paola ad essere stata bersagliata da critiche e commenti poco eleganti che hanno preso di mira la sua sfera più intima. Ferita da certe parole, la speaker ha tuonato: "Lo sapete tutti che sono stata da sola per un anno dopo la mia ultima storia. Rabbrividisco quando leggo ancora nel 2022 la gente che scrive commenti tipo 'ma questa cambia i fidanzati come cambia le mutande'. Scrivono queste cavolate che fanno tanto rumore". Poi l'affondo finale: "Ma io dico, anche se fosse che una donna nel 2022 vuole cambiare fidanzato, ma qual è il problema?".

Paola non le manda a dire a chi mette bocca sulla sua nuova storia d'amore, di cui però ancora non parla molto. Sui social tutti attendono la loro prima foto di coppia - e perché no, magari anche qualche storia romantica - ma per il momento i due vogliono ancora tenersi questo amore solo per loro.

La fine della storia con Federico Rossi

Paola Di Benedetto è stata legata per tre anni a Federico Rossi, cantante del duo Benji&Fede (ora sciolto). Si sono lasciati l'anno scorso, dopo diverse crisi, quando ogni tentativo di recuperare la storia era diventato ormai inutile. Una decisione maturata con il tempo e presa di comune accordo, anche se nessuno dei due ha mai rivelato pubblicamente i motivi della rottura.