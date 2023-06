Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati insieme? Le parole della conduttrice

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono stati avvistati di nuovo insieme a distanza di due anni dalla fine della loro relazione. Le immagini di loro, affiatati e sereni al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique di Milano, hanno fatto il giro dei social e lasciato immaginare che ci fosse un ritorno di fiamma benché nessun bacio fosse stato immortalato. Ma adesso a parlare è proprio la conduttrice che ha smentito qualsiasi coinvolgimento con il suo ex. Intervistata da Tag24 a margine della conferenza stampa di Future Hits Live a Roma, Paola ha commentato: "Il gossip fa parte del gioco. Mi sveglio la mattina e non so mai cosa potrò leggere sul mio conto. La prendo sempre con il sorriso, mi diverto, anche perché bisogna divertirsi. Il rapporto con Federico? Assolutamente di amicizia. Amicizia a basta".

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono stati insieme tre anni e si sono lasciati nel 2021, senza mai dichiarare i motivi che li hanno portati a prendere questa decisione. Non fu una rottura rancorosa, anzi, entrambi hanno sempre assicurato che nonostante tutto tra loro c'era un buon rapporto e che sarebbe rimasto un legame importante, anche se in un'altra forma. Al momento Paola Di Benedetto è single. Negli scorsi mesi è stata paparazzata mentre baciava con Rkomi, poi si è parlato di un breve flirt con Matteo Berrettini, oggi legato a Melissa Satta, mai confermato. Nessun amore in vista nemmeno per Federico Rossi, anche lui single dopo la fine della storia con Paola.