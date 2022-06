Paola Di Benedetto, la foto in costume fa sognare i fan (e anche Rkomi)

Paola Di Benedetto, vincitrice del Gf Vip 2020, è ormai da anni un volto noto della tv e dei social. Opinionista, presentatrice e anche influencer in queste settimana sta facendo parlare di lei per la relazione che ha iniziato con Rkomi. Di Benedetto si trova a Bormio, in provincia di Sondrio in Lombardia, per godersi alcuni giorni di relax e su Instagram ha condiviso delle storie e anche un post di lei in costume. Un due pezzi sopra bianco e sotto giallo, la foto in pochi minuti ha fatto incetta di mi piace, ma sono stati moltissimi anche i commenti e alcuni non hanno potuto fare a meno di sottolineare quanto sia fortunato Rkomi ad essere il suo fidanzato.

Rkomi e Paola Di Benedetto non mancano le critiche

Paola Di Benedetto e Rkomi sono usciti allo scoperto dopo che il settimanale Chi aveva condiviso le foto di loro due mentre si baciavano. Di Benedetto ha così colto la palla al balzo e ha confermato il legame: "A meno che le foto che avete visto online non siano due avatar e abbiano fatto un fotomontaggio di due persone che assomigliano molto a noi, a voi le conclusioni".

La coppia però non è rimasta immune dalle critiche, ma tra i due quella presa di mira è stata Paola che infatti ha voluto rispondere a chi le ha dato della facile: "Lo sapete tutti che sono stata da sola per un anno dopo la mia ultima storia. Rabbrividisco quando leggo ancora nel 2022 la gente che scrive commenti tipo 'ma questa cambia i fidanzati come cambia le mutande'. Scrivono queste cavolate che fanno tanto rumore". Poi l'affondo finale: "Ma io dico, anche se fosse che una donna nel 2022 vuole cambiare fidanzato, ma qual è il problema?".