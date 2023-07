Paola Di Benedetto, il nuovo amore è un calciatore

Un bacio sulla guancia nell’intimità del divano del salotto di casa. Così, con questa immagine che racconta complicità e affetto, Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova stanno insieme.



La conduttrice e vincitrice del Grande Fratello e il calciatore del Torino, più giovane di lei di cinque anni fanno coppia e hanno deciso che è venuto il momento di dare la notizia ai tanti fan.

Per farlo, ovviamente, hanno scelto le loro Instagram Stories. A postare il tenero scatto è stato per primo il calciatore mentre Paola Di Benedetto l’ha ricondiviso sul suo seguitissimo profilo, commentandolo senza parole ma con stelline e un cuore rosso che batte. Proprio come il suo, che in questo momento è stato catturato dal giovane difensore granata.



I due ufficializzano quindi così una relazione che era già stata spifferata a giugno, attraverso uno scatto rubato che immortalava un bacio tra i due, forse proprio all’inizio della loro frequentazione, pubblicato sul profilo Instagram di Amedeo Venza. A distanza di un mese, evidentemente, il loro rapporto è cresciuto, più solido, tanto da spingere la coppia a venire finalmente allo scoperto e a comunicare la bella notizia a tutto il loro pubblico.



E d’altronde, ai più attenti non era sfuggito nel meno il commento, pubblico ovviamente, della ex Madre Natura di Ciao Darwin, sotto uno scatto pubblicato dal calciatore sul suo feed Instagram che lo vede ritratto al mare in Grecia. Il commento recita semplicemente “Miss You” ed è corredato, ancora una volta di cuoricino. Sotto, la risposta di lui è dello stesso tenore.

Per la conduttrice si tratta del primo nuovo amore ufficiale dopo la rottura della breve relazione, lo scorso anno, con il cantante Rkomi. Nel suo passato, prima di Raoul Bellanova, c’è stato un altro calciatore, Matteo Gentili, con cui Paola Di Benedetto ha condiviso un amore lungo ben quattro anni.