Prove di convivenza per Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova? Le foto

Un interesse sbocciato prima dell'estate e che adesso è sicuramente amore. Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, difensore del Torino, sono ormai una coppia e quello che per molti era solo un flirt si è trasformato invece in una relazione. A metà luglio hanno confermato di stare insieme anche sui social e non sono mancati i commenti riguardo all'età dei due: lei 28 e lei 23 anni. In questo periodo Benedetta è spesso a Torino e infatti ha deciso di prendersi anche un personal trainer. Che siano delle prove di convivenza? Al momento si tratta solo di congetture, ma non potrebbe essere un'idea così lontana dalla realtà...

Nelle foto dei paparazzi di Chi vediamo i due felici e sorridenti mentre vanno a fare la spesa e tornano verso casa. Durante il tragitto, nonostante abbiano le mani occupate con casse d'acqua e buste del supermercato, non possono rinunciare a baci e coccole.