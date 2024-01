Paola Di Benedetto, è finita la storia con Raoul Bellanova: "Lei è arrabbiatissima"

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova si sarebbero lasciati già da qualche giorno. La fine della loro storia d'amore non è stata ancora confermata, ma sono numerosi i segnali social che portano a questa conclusione. I due non si seguono più su Instagram e sono state cancellate le foto di loro due insieme sui loro profili. Oltre a questi due campanelli d'allarme un altro indizio è sicuramente da tenere in considerazione: Di Benedetto ha compiuto 29 anni l'8 gennaio e da Bellanova neanche un messaggio o un regalo.

Paola e Raoul hanno iniziato a frequentarsi la scorsa estate, a giugno, e in quell'occasione i paparazzi li avevano fotografati. Un mese dopo i due sono usciti allo scoperto sui social dando così la conferma ufficiale. Da quel momento i due hanno cercato di passare insieme più giorni possibili ed essendo Bellanova un giocatore del Torino lei era spesso a casa del compagno.

Il retroscena sui tradimenti

Secondo quanto scrive Deianira Marzano su Instagram, Di Benedetto era stata avvertita del comportamento poco fedele del compagno ma lei non ci avrebbe creduto. Tradimenti che sembrerebbero essere continuati e proprio questi avrebbero portato Paola a interrompere la relazione.

"Allora queste sono due storie di luglio - scrive a corredo di alcune foto l'esperta di gossip - in cui una ragazza mi dimostrava che l'ex di Paola Di Benedetto le scriveva e che diceva di essere single. Quando lo dissi a Paola postò la foto con lui come a dire 'tutto ok'. Mi dispiace perché molte volte noi diamo utili informazioni e lei si sarebbe evitata una delusione. Visto che a quanto pare la storia sia finita per un tradimento. E lei per levare repentinamente le foto con lui deve essere anche molto arrabbiata".