"Gli uomini non sanno tenerselo nelle mutande", Paola Di Benedetto sul tradimento di Adam Levine

"Gli uomini non sanno tenerselo nelle mutande". È questo il pensiero di Paola di Benedetto sul tradimento in generale e specialmente su quello più chiacchierato del momento che vede protagonista la star musicale Adam Levine, cantante dei Maroon Five e sua moglie Behati Prinsloo, modella di Victoria's Secret, ora incinta del loro terzo figlio. La conduttrice radiofonica, infatti, ha deciso di dire la sua dopo aver scoperto che il frontman dei Maroon Five è stato accusato di aver avuto una relazione extraconiugale con una giovanissima modella, Summer Stroh, che ha pubblicato su Tik Tok le chat incriminanti della sua storia segreta con Levine. Così, la Di Benedetto, che sembra molto sensibile sul tema, non ha avuto peli sulla lingua nel dire dire cosa ne pensa della questione "tradimento".

Commentando un post sull'attuale accusa ad Adam Levine, la Di Benedetto si è espressa duramente accusando gli uomini di "non riuscire a tenerselo nelle mutande" e ha aggiunto: "Secondo me chi manca di rispetto alla propria donna non è mai giustificabile in nessun modo, neanche i cantanti famosi. E in ogni caso non stavo parlando di me stessa, era una riflessione generale dopo le ultime notizie di belle donne cornificate dai mariti, tipo Emily Ratajkoski”.

L'ex fidanzata di Rkomi non è stata l'unica vip italiana a commentare la vicenda. Anche Aurora Ramazzotti, l'influencer che ultimamente è finita sui titoli di tutti i siti gossip per la sua gravidanza, si è espressa sul tema scagliandosi contro la presunta amante di Levine per aver deciso di spifferare tutto su Tik Tok e aver umiliato, così sia sua moglie Behati che i suoi figli.

“Ma soprattutto perché dirlo su TikTok quando basterebbe parlare con la moglie risparmiando a lei e i figli l’umiliazione mediatica“ scrive Aurora dopo il commento della Di Benedetto ma è proprio quest'ultima a ricordarle che, la decisione di Summer Stroh di pubblicare le chat con Levine su Tik Tok è stata dettata dal fatto che la notizia sarebbe presto finita sui tabloid perché qualcuno voleva vendergliela, così lei ha deciso di anticipare i tempi e farlo lei stessa.