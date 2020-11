Paola Di Benedetto shock contro il volto tv: "Mi tagliò i vestiti e li bruciò nel lavandino"

Paola Di Benedetto si è raccontata in un’intervista al sito Oggi che ha ripercorso il suo travagliato tira e molla con il fidanzato Federico Rossi del duo Benji e Fede, ma anche gli esordi nel mondo dello spettacolo in cui iniziò a muovere i primi passi come modella.

L’nfluencer da quasi 2 milioni di follower, con una carriera in tv che parte dal ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin fino alla vittoria dello scorso Grande Fratello Vip, ha confidato un episodio inquietante accaduto anni fa che – ha spiegato – le fatto conoscere “il lato oscuro del mondo dello spettacolo”.

“Un personaggio famoso della tv, ai tempi fidanzato con la mia coinquilina, prese i miei vestiti, li tagliuzzò e ne bruciò una parte nel lavandino, perché mi riteneva responsabile del fatto che lei lasciasse Milano. Non posso dire chi è, per evitare querele. Per la prima volta, ho conosciuto il lato oscuro del mondo dello spettacolo”, ha ricordato la 25enne omettendo l’identità della persona autrice di un gesto tanto meschino quanto indimenticabile.

Paola Di Benedetto, quando un’agenzia di modelle le chiese di cambiare il nome

Nel corso dell’intervista Paola Di Benedetto, originaria di Vicenza, ha anche raccontato quando, arrivata a Milano, un’agenzia di modelle le chiese di cambiare il nome: “Volevano mi presentassi come Paula Covecek”, ha dichiarato: “Secondo loro le italiane sono malviste nel mondo della moda perché considerate lente e lamentose, mentre le straniere sono macchine da guerra. Naturalmente ho rifiutato”.

Spazio poi, a un episodio del suo passato scolastico segnato da due bocciature di cui non va certo fiera: “Me ne sono sempre vergognata, è una cosa che tenevo un po’ nascosta. A 15 anni ero pessima, la mia testa viaggiava troppo. Tornassi indietro, studierei, non solo per non deludere i miei genitori, ma perché ora ho capito che le cose che si studiano a scuola servono eccome!”.

Paola Di Benedetto e la storia con Federico Rossi

A 25 anni Paola Di Benedetto ha scritto già un’autobiografia: “Il libro parte dalle esperienze della mia vita per dare consigli, fare qualche riflessione”, ha spiegato: “I miei coetanei non credono più nell’amore: per le donne, i maschi sono tutti traditori, per gli uomini, le ragazze sono arriviste. Siccome sto vivendo una bella storia d’amore, con alti e bassi, voglio mostrare un altro punto di vista”.

La storia d’amore è quella con Federico Rossi, segnata da un periodo di crisi ormai superato e oggi suggellato dalla convivenza: “Lui aveva perso la bussola, travolto dalle sue insicurezze e aveva iniziato a bere troppo. A essersi accorto della gravità della cosa è stato mio padre, che mi ha messo in guardia. Ci siamo allontanati, poi ci siamo ritrovati”, ha ammesso. Adesso cosa sogna? “Lavoro a Rtl e ho scoperto che anche la radio può essere il mio futuro, e mi piacerebbe fare le Iene. Spero che la mia storia con Federico continui così e voglio tre bambini, come minimo”, ha affermato.

Paola Di Benedetto vince il GF Vip: la dedica d’amore del fidanzato Federico Rossi