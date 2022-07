Paola e Chiara, i motivi della separazione e l'ipotesi di una reunion (a una condizione)

Hanno venduto cinque milioni di dischi, otto gli album in studio, quattro EP e trentuno singoli. E ancora, due volte a Sanremo, cinque al Festivalbar e la vittoria a "Un disco per l'estate" con il brano Vamos a bailar divenuto un tormentone dell'estate del 2000: Paola e Chiara, sorelle conosciute per il binomio che poteva e può ancora fare a meno del cognome Iezzi, sono state attive fino al 2013. Poi la separazione, l'uscita dalle scene musicali e il silenzio per anni.

Adesso però, il loro ritorno a sorpresa sul palco del concerto di Max Pezzali a Bibione, in provincia di Venezia, ha acceso di nuovo la speranza di rivederle ancora, travolte come sono state dall'onda di affetto del pubblico che le ha viste esibirsi con Pezzali in Tieni il tempo, uno dei pezzi più celebri degli 883. Con quel gruppo, infatti, Paola e Chiara esordirono come coriste del gruppo all'inizio degli anni Novanta e da lì, forse, potrebbe riprendere una collaborazione di cui Paola ha parlato nel corso di una diretta Instagram.

Perché Paola e Chiara si sono separate

"Abbiamo deciso di chiudere perché c'era una tale tensione, un tale nervosismo... Semplicemente non ce la facevamo più a tenere botta" ha spiegato Paola sui social parlando dei motivi che spinsero lei e la sorella a mettere un punto alla loro esperienza di cantanti in coppia: "Anche tra noi c'era tensione, eravamo in difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo… Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo, a un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più".

Ma alla luce del successo riscosso al concerto di Pezzali e dei numerosi attestati di affetto ricevuti sui social, l'ipotesi di una reunion con la sorella non sembra più così remota. La condizione, però, è che la nuova popolarità ottenuta dopo la l'ultima eccezionale esibizione non sia solo passeggera. "Chi lo sa... vedremo" ha risposto Paola a chi nel corso della diretta le ha chiesto se in programma c'è una reunion con Chiara: "Dobbiamo capire se questa non è solo un'ondata e, se ci sarà un ritorno, sarà solo perché la gente lo avrà voluto, perché ci avete inondate con tutto questo amore che non si è mai spento".