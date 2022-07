Paola Egonu si è fidanzata: chi è il compagno Michal Filip

Paola Egonu si è fidanzata. L'annuncio arriva direttamente dalla pagina social del compagno, il collega Michal Filip, giocatore polacco di 27 anni. Poche le parole usate per descrivere il legame: oltre alla breve didascalia corredata da un cuore ed esaustive emoticon, sono le foto postate a spiegare il sentimento che lega la coppia. Gli abbracci in riva al mare, le mani che formano un cuore, i sorrisi con gli amici raccontano il periodo sereno della pallavolista italiana che nel recente passato ha fatto coming out rendendo nota la relazione con una ragazza e spiegando di essere attratta dalle persone a prescindere dal genere.

"In passato un amore per una donna, ma potrei amare un uomo"

Oggi, dunque, il cuore di Paola batte per Michal. In passato la pallavolista non ha fatto mistero di essersi innamorata di una donna, precisando di non voler essere etichettata come omosessuale: "Ho ammesso di amare una donna (e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così" raccontò, "Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei. Quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo".

Chi è Michal Filip

Michal Filip è un pallavolista giocatore polacco di 27 anni. Nella stagione 2013/2014, con la sua squadra ha vinto la Supercoppa di Polonia e la medaglia d'argento del Campionato di Polonia. Paola Egonu, 23 anni, ha chiuso la stagione con il Cittadella e nella prossima annata indosserà la maglia del Vakifbank di Istanbul. E in Turchia gioca anche Filip, pure lui nel ruolo di opposto, con il Develi Belediyespor.