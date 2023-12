Paola Ferrari senza pietà su Belen: "Sembra una santa"

Paola Ferrari non è certo una che le manda a dire e non ha risparmiato neanche Belen Rodriguez che ieri, a Domenica In, si è confessata a cuore aperto, raccontando il periodo buio vissuto nei mesi scorsi. La showgirl ha lottato con la depressione, è stata ricoverata in una clinica, e ha voluto condividere con il pubblico il terribile stato d'animo di quei giorni, dovuto anche alla fine del matrimonio con Stefano De Martino.

Sui social in tanti le hanno espresso solidarietà e affetto, ma non sono mancate le critiche. Tra le più feroci quelle di Paola Ferrari, che le ha dedicato addirittura un post su Instagram: "Belen e le sue confessioni protagoniste per un'ora su Rai1 - ha scritto - Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una Santa".

La giornalista ha taggato Belen, che non ha mai risposto. A intervenire in sua difesa, invece, decine di follower. "Sei proprio una grande amica delle donne, complimenti" commenta più di qualcuno, ricordando le varie bordate che Paola Ferrari ha lanciato (e continua a lanciare) a diverse colleghe, e ancora: "Sei perfida e invidiosa, hai da ridire su una donna che ha raccontato tutta la sua sofferenza". I messaggi sono tutti in sostegno di Belen, per Paola Ferrari la sconfitta è cocente.