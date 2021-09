Paola Ferrari in bikini sui social: "Niente filtri"

Regina della Domenica Sportiva e di Novantesimo Minuto, Paola Ferrari ha mandato in visibilio i propri follower grazie ad un bikini di fine estate a dir poco inaspettato.

Il bikini al naturale

61 anni il prossimo 6 ottobre, il celebre volto Rai si è mostrata in forma smagliante, in barca e con un due pezzi che ha calamitato like e commenti. "Niente filtri. Solo mare e sole", ha scritto Ferrari su Instagram, protagonista tv della lunga estate che ha visto l'Italia di Roberto Mancini trionfare agli Europei di Calcio. Sposa di Marco De Benedetti dal 1997 e mamma di Virginia e Alessandro, Paola si occupa di calcio dal lontano 1988, con i primi servizi da lei realizzati per La Domenica Sportiva. 30 anni fa l'assunzione in Rai, che Ferrari si appresta a salutare. "Mi dicono che sono vecchia – ha dichiarato la cronista a Italia Oggi – accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti".

La faida con Diletta Leotta e l'addio alla Rai

Ex concorrente di Ballando con le Stelle, Paola ha più volte aspramente criticato la collega Diletta Leotta, in questi ultimi anni, dando forma ad un'inspiegabile rivalità. “Quando vedo queste ragazze che usano il corpo per diventare famose, mi arrabbio e sbaglio perché ognuno è libero di fare quello che gli pare. Io invece ho sempre considerato un affronto che qualcuno mi ascoltasse solo perché sono carina”, disse Ferrari del volto DAZN. “La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen”. “È una ragazza bellissima ma con il suo successo ha riportato in auge nel mondo del giornalismo sportivo un’immagine di donna stereotipata che speravamo di aver cancellato”. "Di lei non condivido l’esprimere in modo troppo vigoroso la sua sensualità. Certo, io alla sua età ero meno brava".

Nel futuro di Paola, una volta conclusi i mondiali in Qatar del 2022, progetti ambiziosi e già delineati. Produzione di documentari e un libro autobiografico.