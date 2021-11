Paola Ferrari: "Diletta Leotta non è mai stata con Can Yaman"

Che tra Paola Ferrari e Diletta Leotta non scorra buon sangue è ormai noto a tutti. La giornalista Rai ha più volte aspramente criticato la collega di DAZN, lanciandole contro bordate puntualmente chiacchierate sui social. Intercettata in radio da Un giorno da pecora, Ferrari ha sganciato una bomba di non poco conto, parlando della storia tra Diletta e Can Yaman, durata quanto un gatto in tangenziale.

Lo scoop

A detta di Ferrari, infatti, non ci sarebbe stata alcuna storia. “Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più”. Parole di fuoco che hanno ridato vita ai rumor che etichettavano come fasullo il gossip tra Can e Diletta, attualmente fidanzata con uno sportivo. Ferrari ha infatti smontato il chiacchiericcio che vorrebbe Leotta al fianco di Giacomo Cavalli, modello bresciano.

Sarà vero?

La collega Rai, informatissima sulla vita privata di Diletta, si è però lasciata andare ai primi complimenti dinanzi al look sfoggiato da Leotta a San Siro, durante Milan-Inter, da Ferrari definito "molto accattivante". Ad oggi Diletta non ha ancora replicato alle parole di Paola, così come Can Yaman, ma è facile immaginare che prima o poi arriveranno risposte piccate alle insinuazioni della giornalista Rai. Anche perchè in caso contrario Can e Diletta avrebbero per mesi recitato una parte.