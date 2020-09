Paola Frizziero è mamma: primo figlio per la storica protagonista di ‘Uomini e Donne’

Fiocco azzurro per Paola Frizziero: una delle prime protagoniste del programma ‘Uomini e Donne’ è diventata mamma per la prima volta di Gennaro Maria, frutto dell’amore per il marito Francesco sposato nel 2019. L'annuncio è arrivato dalla sorella della neomamma Aurora che sui social ha condiviso un cuore azzurro e dalla pagina Facebook dei fan della ex corteggiatrice e tronista.

Paola Frizziero dopo l’esperienza a ‘Uomini e Donne

Sono trascorsi molti anni dalla spartecipazione a Uomini e Donne di Paola Frizziero che nella stagione 2005/2006 fu la scelta di Salvatore Angelucci e nel 2007/2008 tornò in qualità di tronista destinataria del rifiuto di Carmine Fummo. Oggi Paola Frizziero è lontana dal mondo dello spettacolo. “Se sono sparita è perché ho intrapreso una strada diversa, ho seguito la fede e la mano di Dio, sempre”, raccontò ai fan la ex tronista in un periodo in cui aveva intrapreso l’attività missionaria in Africa: “Ricordatevi della Paola di oggi, non di quella di dieci anni fa. Io ringrazio ogni giorno le persone perché ancora oggi c’è gente che mi abbraccia, mi stima e mi vuole bene, nonostante tutto”.